L'Hospital de Figueres ha reobert aquesta setmana el servei de terrassa de la cafeteria del centre sanitari. Amb la flexibilitat de les restriccions sanitàries per evitar contagis, l'Hospital ha obert de nou aquest servei, per tothom i a l'aire lliure. Des del centre informen que estarà obert cada dia de la setmana, des de les vuit del matí a les tres de la tarda i que hi haurà un menú diari.