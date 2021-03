Consol Cantenys s'ha reunit amb el sector del taxi per elaborar un nou reglament

L'alcaldessa de Vilafant, Consol Cantenys, s'ha reunit aquest matí amb el sector del taxi per desenvolupar el nou reglament del taxi de Vilafant. La trobada s'ha fet de forma telemàtica i, segons informen fonts municipals, la intenció és poder avançar el text perquè pugui entrar com a punt de l'ordre del dia al proper ple, previst per dimecres vinent.





