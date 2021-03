Tres tallers presenten als joves de l'Alt Empordà els valors del comerç local

El Consell Comarcal de l'Alt Empordà du a terme una campanya per a centres educatius de la comarca que vol fer valdre el comerç local i explicar com es compatibilitza amb les noves tendències de consum. La iniciativa proposa tres tallers destinats, cadascun, a una etapa formativa diferent.

Aquesta iniciativa ja s'ha posat en marxa, portant els tallers educatius, fins al moment, a 2 instituts de la comarca: l'INS Llançà i l'INS Cendrassos de Figueres. Un total de 92 joves de 3er d'ESO estan aprenent els beneficis del consum en el comerç de proximitat i elaborant petits projectes pràctics en forma de presentacions fetes amb la tècnica de visual-thinking.

La formació dirigida a adolescents de tercer i quart d'ESO presenta les diferències entre les notícies reals i les fake news incentivant als alumnes perquè desmuntin falsos tòpics del comerç local. La proposta per als alumnes de cinquè i sisè de primària planteja als nens i nenes com serien les ciutats amb els comerços tancats a través del joc i acaba amb l'elaboració d'un vídeo en stop motion. L'activitat per a joves de primer i segon d'ESO suma altres conceptes més complexos que es treballen amb exemples de productes de l'Empordà i clou amb la creació d'un vídeo per a Tik Tok.

L'ens comarcal encara té places disponibles perquè més centres educatius de la comarca acullin un dels tallers proposats durant aquest curs 2020/21. El web del Consell recull tota la informació sobre la proposta formativa.

Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i l'FSE en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local. El Consell Comarcal coorganitza aquesta activitat amb els ajuntaments de Castelló d'Empúries, l'Escala, Figueres, la Jonquera, Llançà i Roses.