Figueres municipalitza la gestió de l'enllumenat públic

El govern de Figueres (ERC, PSC, Guanyem Figueres i Canviem Figueres), comptant amb l'abstenció de Ciutadans, aprova en solitari la municipalització del servei d'enllumenat públic. A partir de l'1 de maig, i durant cinc anys, l'empresa pública Fisersa serà l'encarregada de la gestió del seu manteniment i inversió. En paraules de l'alcaldessa Agnès Lladó, "una molt bona notícia per la ciutat", ja que, com ha indicat en el ple extraordinari celebrat aquest matí, "permetrà gestionar millor l'enllumenat públic i fer totes les inversions necessàries per complir la normativa i ser més eficients energèticament".

El pressupost municipal ja contemplava en l'anterior exercici, i repeteix en aquest, una inversió de més de 800.000 euros per millorar i renovar el servei. Lladó defensa un cop més l'eficiència "més que demostrada" de l'empresa pública Fisersa i reitera l'estalvi de més de 230.000 euros que suposa aquest canvi de gestió.

El passat desembre es va fer l'aprovació inicial d'aquest canvi de gestió en un ple interromput diverses ocasions per una protesta de treballadors d'Ecoserveis, hores abans de convocar una vaga. Respecte a els dubtes generats amb la plantilla, l'alcaldessa afirma que els cinc treballadors que es traspassen des de Fisersa-Ecoserveis "s'incorporen amb les mateixes condicions" que tenen actualment.

Ciutadans és l'únic grup de l'oposició que ha canviat el sentit del vot respecte a l'aprovació inicial del desembre. El seu portaveu, Héctor Amelló, defensa l'abstenció perquè "la qüestió no és tant el model sinó com es gestioni" i dóna suport el fet que aquest canvi suposi un estalvi "i que la ciutadania guanyi".

Junts per Figueres, en canvi, es manté en la postura contrària defensada fins ara i continua apostant per l'externalització del servei.