Vilajuïga treballa per detectar les necessitats del seu jovent

L'Ajuntament de Vilajuïga ha posat en marxa un Pla Local de Joventut, que tindrà validesa per als pròxims quatre anys (2021-2024) i que pretén recollir les necessitats que tenen els joves del municipi, així com propostes per satisfer-les. La redacció d'aquest pla es farà per part de l'empresa Neòpolis, que compta amb una llarga trajectòria en l'elaboració d'aquests estudis.

«El Pla Local de Joventut donarà resposta, a través d'una correcta planificació i a polítiques integrals que afecten diverses àrees de l'Ajuntament, les mancances reals del jovent del municipi», afirma l'Ajuntament. Per definir aquestes polítiques, es tenen en compte els eixos de treball següents: educació, ocupació, habitatge, cohesió social, salut, cultura i oci i associacionisme (els quals es detallen en el Pla Nacional de Joventut de Catalunya).

Per a la seva elaboració, es comptarà amb la participació activa dels i les joves que conformen aquest col·lectiu. Es realitzarà almenys una sessió participativa amb la qual s'intentarà comptar amb joves que representin la veu dels diversos grups d'edat. En aquesta trobada es debatrà sobre la situació actual i es recolliran propostes de millora.