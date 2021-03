CLJ: «Vam aprofitar la pausa de la Covid per renéixer i apostar per una nova organització»

Marina del Moral, Antonio (Tito) Barba, Ona Cabello i Ion Cortada, amb 19, 20 i 25 anys, són els nous integrants de la junta del Consell Local de Joventut (CLJ) de Figueres. Una etapa que renova també la imatge de l'única agrupació juvenil figuerenca que pretén fer un canvi de rumb amb més joves.

Joves, estudiants i treballadors, amb el nexe comú de voler viure a Figueres i l'impuls de no aturar-se, encapçalen el que asseguren serà una nova etapa del Consell Local de Joventut.

- Us heu presentat com un nou Consell, què vol dir?

Ona Cabello (OC): Amb la Covid i després del Barraval, va haver-hi una mort pronunciada del CLJ. També és veritat que feia anys que s'arrossegava una dinàmica que no acabava de funcionar. Hi havia entitats que sempre participaven, però a l'hora de fer activitats no acabàvem de ser tots els que volíem ser ni el CLJ era una representació del que se suposava que era. Vam aprofitar la pausa de la pandèmia per renéixer i apostar per una nova organització, per aconseguir els objectius que ens plantegem.

- Quins són aquests?

Ion Cortada(IC): El CLJ sempre ha sigut un espai històric que agrupava l'associacionisme juvenil de la ciutat, però a vegades el que passa és que si no estàs dins d'una d'aquestes xarxes, en una època com la de la Covid, tornes i ja no tens cap mena de xarxa on caure i on arrelar-te a la ciutat. La idea és que qualsevol persona pugui venir al CLJ i proposar el que sigui, que sigui obert a tots els joves i es puguin començar projectes per la ciutat.

- És el principal canvi?

OC: Abans ja es feia, però quan una entitat nova entrava, sí que hi havia com una votació i quedava una mica més tancat. El canvi és que realment serà obert, podrà venir algú que no hagi vingut mai i dir-hi la seva. Abans les convocatòries eren tancades. Ara es faran cartells i donarem una imatge que realment estem oberts.

Tito: El principal és que sigui un espai de veu per als joves que no estan a cap entitat. I potenciar la xarxa entre les entitats, sobretot les de lleure que ara estem en un moment d'incertesa.

- Creieu que és freqüent la idea que a Figueres no es fa res?

OC: El nexe que ens uneix a molts joves és que volem viure a Figueres. I que per fer coses no hàgim de sortir de la ciutat o anar a Barcelona i no voler tornar.

Marina del Moral (MdM): O la idea que Figueres és una merda, que només hi ha gent xunga... Ostres, doncs no! Es poden fer coses per tothom i revertir aquesta idea.

IC: Jo crec que és compartida per molts i molts joves. I d'aquí a voler començar a fer petites coses i accions perquè estàs vivint aquí, perquè és casa teva, és un petit pas que està molt a prop.

- I què fareu per motivar la gent?

OC: Jo almenys ho venc com «segur que tens una idea per fer a Figueres, vine al Consell i la duem a terme» no serà «ei, vine, apunta,'t, que farem un torneig». Si tens una idea, vine i la fem i així segur que t'agrada, perquè seràs tu mateix qui podrà portar la iniciativa de construir això. I nosaltres ajudarem a dur-ho a terme, suport i la part més burocràtica.

MdM: No és un espai unidireccional, sinó que entre tots farem un espai on tothom pugui trobar el seu lloc.

- El CLJ abans no era així o la gent no tenia aquesta percepció?

OC: Jo crec que la gent no tenia aquesta percepció, també perquè potser es pensen que som de l'Ajuntament, quan no ho hem sigut mai. És veritat que es fa una feina bastant institucional que també la volem continuar fent, perquè un dels objectius és aconseguir coses per als joves i que se'ns tingui en compte, i si aconseguim representar a més joves, podrem fer més debats.

- A vegades es relaciona el CLJ només amb festes.

MdM: Potser sí, que fa la sensació que som els organitzadors d'eventos, que a vegades sí, però no som només això.

IC: Revertir això implica que hi hagi més activitat juvenil a Figueres. Que se'ns relacioni només amb barraques, és la conseqüència que no es fa res més per a joves a Figueres que barraques. Tampoc se'ns pot posar tota la responsabilitat a nosaltres, de fet estem aquí perquè volem que hi hagi més coses i nosaltres hi posarem el nostre gra de sorra.