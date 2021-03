La taula de seguretat de Vilafant felicita la feina «ben feta» dels vigilants municipals

Els responsables d'interior a Girona s'han reunit a Vilafant aquesta setmana amb els polítics del consistori a la Taula de Coordinació de Seguretat per tractar els diferents temes que afecten la seguretat del municipi. La trobada ha comptat amb el delegat dels serveis territorials d'interior a Girona, Albert Ballesta; tres agents dels Mossos d'Equadra, entre els quals hi havia el cap de l'ABP de Figueres, Alfons Sánchez; l'alcaldessa de Vilafant, Consol Cantenys; la regidora de Seguretat, Montse de la Llave, i una representació de tots els grups municipals de la corporació.

Entorn el plantejament de seguretat del municipi, des del govern destaquen que la Taula de Coordinació de Seguretat ha servit per felicitar «la feina ben feta» que els vigilants municipals han realitzat al llarg de tot l'any 2020. Des dels serveis territorials d'interior, agraeixen la feina que han fet aquests vigilants «oferint un servei de proximitat al ciutadà» en un any tan complicat com aquest, a causa de la pandèmia de la Covid-19.

En aquesta taula de coordinació entre les forces de seguretat vilafantenques, també es van analitzar les xifres delinqüencials del municipi durant aquest any. Com a la majoria d'indrets, les restriccions de mobilitat i el confinament domiciliari decretat per l'estat d'alarma han fet que el 2020 s'hagi reduït la criminalitat al municipi. No obstant això, s'ha posat sobre la taula la situació amb les ocupacions il·legals i s'ha insistit en la necessitat de mantenir i reforçar la coordinació entre els diferents cossos policials per garantir la seguretat al municipi.

Per una altra part, la taula ha acordat que les forces de seguretat implicades facin xerrades periòdiques amb la gent gran de Vilafant per tal de prevenir les estafes per internet.