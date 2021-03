La reposició de la xarxa de clavegueram al carrer Vilafant de Figueres, en la darrera fase

Els operaris que treballen en les obres de renovació de la xarxa de clavegueram del carrer Vilafant han enfilat el tram final. L'objecte de l'execució, que es va iniciar a mitjan gener, és la reposició del clavegueram i la incorporació d'una canonada de transport d'aigües pluvials, llevat d'un tram que ja està construït.

Es tracta d'una obra projectada en diferents fases i amb una durada aproximada de sis setmanes per fase. El pressupost total és de 175.000 euros. El carrer Vilafant és un dels vials cèntrics de la ciutat, estret i amb molta incidència de trànsit i vianants. Per aquest motiu, per tal de minimitzar les molèsties als veïns, s'ha plantejat amb diferents fases. També ha calgut reordenar puntualment el trànsit de vehicles en els carrers adjacents.