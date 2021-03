Palau-saverdera cerca voluntaris per netejar l'entorn

L'Ajuntament de Palau-saverdera està creant un grup de voluntariat amb la finalitat de recollir la brossa (ampolles, llaunes, papers i bosses de plàstic, entre altres) que es puguin trobar pels camins i per l'entorn natural del poble.

«Resulta molt difícil per a l'Ajuntament impedir que es facin aquesta mena d'abocaments, però compartim amb molts veïns i veïnes la necessitat de fer alguna cosa, més enllà d'apel·lar a la responsabilitat individual de cadascú», manifesta el consistori de Palau.

Ha estat, precisament, a partir de la iniciativa d'una veïna del poble, Dolors Sabater, que s'està començant a crear aquest equip de voluntariat. Les persones interessades a col·laborar amb aquesta iniciativa, sigui de manera esporàdica o regular, es poden posar en contacte amb l'Ajuntament per WhatsApp (628 889 989) i facilitaran les seves dades a Sabater. Previsiblement, es farà una trobada inicial de voluntaris i voluntàries per començar a planificar actuacions.

Des de l'Ajuntament de Palau-saverdera, governat per Isabel Maria Cortada, insisteixen, una vegada més, en la necessitat de mantenir net l'entorn natural i demanen als veïns que, si surten a passejar, no deixin rastre físic de la seva presència pels llocs on hagin passat.