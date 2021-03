Les oficines de Protecció Civil de l'Escala es traslladen a la ronda del Pedró

En les darreres setmanes, han començat els treballs de rehabilitació per poder adequar un edifici municipal de la ronda del Pedró de l'Escala com a nova seu del servei de Protecció Civil. El servei de Protecció Civil és, en aquests moments, en un dels locals de l'edifici de can Masset, un edifici que està previst que sigui enderrocat els pròxims anys per fer-hi un important espai cultural, que ha d'incloure la nova biblioteca municipal i un auditori. Per aquest motiu, s'han iniciat els treballs per reubicar Protecció Civil en un edifici de propietat municipal situat a la ronda del Pedró.

D'altra banda, s'han acabat les obres d'una vorera perimetral a la zona del parc del Camp dels Pilans, on hi ha el centre cívic i la pista de Pump track.