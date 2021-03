Mai no és tard per forjar noves amistats: la història de tres jubilats de l'Escala

És difícil saber si aquests tres escalencs tindrien avui la relació d'amistat que tenen si no hagués estat per la pandèmia de coronavirus. Allò que és clar és que ha estat en aquesta època d'excepcionalitat per l'emergència sanitària que ells han tingut l'oportunitat de trobar-se i de convertir-se en bons amics.



La d'aquests tres homes és una història curiosa que demostra que, en temps de pandèmia, també es poden viure situacions que beneficien les persones. En un moment en què els protocols de sanitat ens aconsellen ajuntar-nos en grups reduïts, us presentem aquests tres amics: l'Albert (Berto) Nicolau Bronsom i en Lluís Salart Fajula tenen 68 i 67 anys, respectivament, i són de l'Escala, i en Joan Huguet Redecilla en té 71 i és de Barcelona, però fa temps que va establir-se al municipi altempordanès.





confinament , en aquelles estones en què estava permès sortir. Ves per on, van coincidir als bancs de marbre de la Platja del poble, i van agafar l'hàbit, de mica en mica, de xerrar aprofitant les sortides domiciliàries. Quan al maig, la situació sanitària es va recuperar una mica ii també que els bars poguessin obrir, ells van establir les trobades de tarda. Així van passar l'estiu, cada dia es veien, no fallaven mai, es trobaven al bar Set de Tapes, de la Platja, i allà, mentre parlaven d'aquells temes que més els interessaven o els preocupaven.

Un bon dia, van tancar bars i restaurants, i va començar a arribar la fred, però això no ha impedit que els tres amics continuïn trobant-se cada dia. Ho fan a la plaça de Pekín, al banc de fusta, pels volts de les sis de la tarda, per conversar una horeta llarga. El ritual de fer les cerveses el mantenen amb una llauna cada un, i una bossa de cacauets. Com ens diuen, són molt curosos amb l'entorn i dipositen les peles dels fruits secs en una bossa. Parlen de molts temes, pel·lícules, futbol, anècdotes, curiositats del dia a dia, sempre amb humor i en un ambient distès.