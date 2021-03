L'Espai Jove de Pau comptarà amb un dinamitzador tres dies a la setmana

L'Ajuntament de Pau incorporarà un dinamitzador per a l'Espai Jove els dilluns, dimecres i dissabtes a la tarda, amb la voluntat de crear un teixit entre els nois i noies a partir de cinquè de primària.

Des del consistori es creu important i vital construir una xarxa on tinguin propostes d'excursions i sortides, s'animi al jovent a la participació en les activitats del municipi, es fomenti l'esport, es realitzin dinàmiques de cooperació, s'organitzin xerrades i s'acompanyin a les hores d'estudi.

La regidora de joventut, Yolanda Meneses, considerava necessari adequar tant com fos possible els horaris de l'espai a les necessitats dels i les joves en el primer any que s'implantarà el servei a la localitat. En aquest sentit, es va obrir una enquesta online als pauencs i pauenques per escollir quins horaris consideraven més accessibles per aquesta activitat: dilluns, dimecres i divendres de 17h a 19h o dissabte de 16h a 19h.

L'enquesta, que també es va poder respondre per Instagram, va obtenir un empat entre les dues opcions. Meneses i els regidors de l'oposició, Josep Besa, del grup Som Gent de Pau, i Josep Antoni, de Pau Hi Guanya, han arribat a un acord amb l'empresa que oferirà el servei per establir un nou horari amb l'objectiu de fer-lo més accessible i satisfer les demandes. Finalment, l'horari ofert per l'empresa, Ludis Lleure i Esport, per dinamitzar l'Espai Jove de Pau, serà els dilluns i dimecres de 17h a 19h i dissabtes de 16h a 20h.