La gent gran de Castelló reprèn presencialment les activitats formatives

Gairebé un any després de decretar-se l'estat d'alarma per la Covid-19, la societat en general ha hagut d'adaptar-se a mesures canviants i diverses, com ho han fet també les activitats formatives, de lleure i oci. L'ajornament d'activitats i cursos i la transformació de formats presencials a online, han esdevingut fets molt habituals durant el darrer any. Amb el canvi en les mesures de restricció per frenar el contagi de la Covid-19, des de l'Ajuntament castelloní, s'han pogut programar i iniciar diferents activitats de forma presencial.

Dilluns passat varen començar un curs d'alfabetització, al Centre històric i a Empuriabrava, amb un total de 19 alumnes dividits en grups. L'endemà dimarts, va començar el curs de francès de nivell A2, que tindrà una durada de 45 hores dividida en classes de dues hores, bisetmanals.