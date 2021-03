Figueres tindrà una Casa dels Animals amb un hotel d'entitats animalistes

El govern quadripartit de Figueres obre camí a les polítiques animalistes amb diferents iniciatives en marxa. Entre elles, destaca la creació de la Casa dels Animals, «un espai físic on hi haurà hotel d'entitats animalistes i on es portaran a terme totes les actuacions relacionades amb el benestar animal», declara la regidora de Serveis Urbans, Espai Públic, Manteniment i Medi Ambient, Sònia Trilla. El govern no vol encara revelar la seva ubicació, però assegura que «és al centre de Figueres, molt accessible i que tindrà un horari obert a tothom». Es tracta d'un edifici que necessita adequació, la regidora explica que aquesta setmana s'ha començat a fer la neteja i que tan aviat com es pugui es farà un contracte menor per a la reparació del sistema elèctric.

El nou espai serà l'epicentre des d'on es gestionaran les diferents campanyes que l'Ajuntament vol impulsar: promoció del benestar animal, de l'adopció i no abandonament, del xipatge, de l'esterilització, o del cens, entre altres. Així com el lloc on es faran formacions en clau de salut, cura, ensinistrament o educació per a gossos de teràpia o de treball, per exemple. La Casa dels Animals també serà el lloc on s'acollirà l'Hotel d'entitats animalistes que, juntament amb la Taula d'entitats anunciada el gener passat, pretén reunir les associacions animalistes de la ciutat per «posar en comú les necessitats i actuacions per afavorir el benestar animal», indica la regidora.

«Pet Friendly»

La limitada regulació en matèria animalista desempara molt la política municipal, però la regidora assegura que vol anar «més enllà» per poder parlar d'una Figueres Pet Friendly i la Casa dels Animals ho desenvoluparà. A més de tenir un espai físic, també es pensa en un de virtual, una pàgina web dedicada únicament a parlar d'aquesta àrea.

El Parc de les Aigües segurament és un dels espais de la ciutat on més gossos es concentren. Possiblement per això, és el lloc triat pel mural que tindrà la ciutat en defensa dels animals, un treball fet conjuntament amb l'Àrea de Cultura. A més, l'espai per a gossos d'aquest parc tindrà una ampliació amb elements d'agility. Uns elements que «per ordenança han d'estar en un espai tancat», recorda la regidora, i que es preveu posar a tres pipicans més. Respecte als espais tancats per a gossos, des de la regidoria també estan treballant per fer-ne cinc més a diferents punts de la ciutat.

Trilla té clar que dins l'àmbit polític cal «fer un esforç» i «a escala general, fer una bona regulació, perquè ara anem molt a cegues». Tot i això, defensa que «pugui fer aquestes cosetes» i que s'estigui treballant en una nova ordenança. La comissió d'estudi ja ha fet la darrera reunió de seguiment i aviat podrà sortir publicada.

29 persones per a les colònies de gats

A Figueres hi ha 600 gats ferals i 60 colònies controlades. Per a gestionar-ho, l'Ajuntament ha autoritzat 29 persones «alimentadores» a través de l'entitat SOS Mininus. El novembre passat es va modificar l'ordenança municipal per regular el control i cura de les colònies ferals, on es prohibia alimentar els gats del carrer. Ara, només ho poden fer aquestes 29 persones acreditades, que ho controlen per proximitat als seus domicilis.





FOTO: AJUNTAMENT DE FIGUERES

Per una altra part, també s'ha fet una compra de casetes de fusta i dispensadors. La regidora de Medi Ambient, Sònia Trilla, explica que són elements degudament senyalitzats per indicar que són colònies controlades per l'Ajuntament, però que no s'anuncia la seva ubicació «perquè no ens interessa que se sàpiga on són».