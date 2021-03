ERC de l'Escala demana un aparcament de bicicletes a les Monges

El grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) de l'Ajuntament de l'Escala va demanar, al ple ordinari del mes de març, que s'instal·li un aparcament de bicicletes al pàrquing de les Monges. «Hem observat que moltes persones deixen les bicicletes lligades als arbres i pensem que seria molt adient instal·lar un petit espai per a aquesta finalitat i, així, evitar que tots els escocells estiguin plens de bicicletes», explica la regidora portaveu dels republicans escalencs, Etna Estrems.



Dels punts ordinaris del ple de març, destaquen la modificació del Pla General per adaptar la normativa del sòl no urbanitzable al planejament territorial, urbanístic i sectorial. ERC valora positivament que, amb text refós de la normativa, s'ha protegit de forma extra els terrenys d'interès paisatgístic per tenir més eines municipals per a les llicències d'obres.