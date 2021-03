Docents de l'Alt Empordà vacunats amb AstraZeneca rebaixen el rebombori generat

"Salut ha retirat un lot de la vacuna AstraZeneca, concretament el ABV5300, del qual ja se n'han administrat algunes dosis. I a que no sabeu qui ha rebut una d'aquestes dosis?", el mestre d'escola David Arias informava així per Twitter de ser una de les persones a les quals s'ha administrat un dels lots de la vacuna d'AstraZeneca "en observació" i "retirat amb caràcter d'urgència".





Últim capítol de DIARI D'UN VACUNAT.

Salut ha retirat un lot de la vacuna #AstraZeneca, concretament el ABV5300, del qual ja se'n han administrat algunes dosis. I a que no sabeu qui ha rebut una d'aquestes dosis? pic.twitter.com/zoOumFgr48 — David Arias (@DAriasComamala) March 14, 2021

L'alarma va esclatar divendres passat quan es va saber que diversos països europeus, com Alemanya, França i Itàlia, van decidirdavant l'aparició d'algun cas de trombosi entre persones vacunades. Aquest mateix dilluns Espanya convocava d'urgència el Consell Interterritorial de Salut per decidir també aturar la vacunació amb aquest vaccí "almenys 15 dies" a l'espera de l'informe d'Agència Europea del Medicament (EMA). Tot i així, la Ministra de Sanitat,, ha volgut transmetre un missatge de tranquil·litat confrontant els 11 casos amb els 17 milions de vacunes subministrades fins ara arreu d'Europa. A Espanya només s'ha detectat un cas de trombosi "rara". L'EMA ja ha anunciat que està "fermament convençuda" que es pot continuar vacunant amb AstraZeneca David Arias té clar que s'ha generat "alarma social" i es mostra tranquil, "no estic preocupat gens ni mica". Explica com va fer el tuit per la indignació que li suposava rebre aquesta informació a través d'un amic i no de fonts oficials, "el que no trobo normal és que aquesta informació arribi per premsa i per altres vies abans que a les persones administrades amb aquesta vacuna". I afegeix que "ningú de Salut ens ha comunicat a nosaltres directament".Aquest mestre de primària es va vacunar l'última setmana de febrer i assegura que es va trobar "força bé". Va prendre un paracetamol preventiu abans de la punxada "per recomanacions" i només va tenir mig dia de "malestar d'ossos".Una altra mestra, que prefereix no dir el seu nom, també es mostra molt tranquil·la després d'haver rebut la vacuna d'AstraZeneca, "una cosa que ja he fet, no em preocupa, no estic amoïnada". Ella va rebre un correu electrònic del sindicat UGT on li transmetien els detalls que donava Salut per conèixer quin era el lot de vacuna que se l'havia administrat. Reconeix que no li va fer gaire cas i encara desconeix quin és el lot, ja que no té els accessos a La Meva Salut per consultar-ho.Ambdós mestres tenen clar que quan arribi la data de la segona dosi se la posaran sens dubte.Elva informar ahir que deixarà d'administrar unes 125.000 vacunes d'AstraZeneca els propers dies després que el Ministeri de Sanitat hagi suspès la seva administració. La portaveu del govern, Meritxell Budó, ha remarcat que la incidència és "molt baixa" i ha fet una crida a la "tranquil·litat", esperant que en 15 dies es reprengui el ritme de vacunació.