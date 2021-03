Comerç Figueres prepara la mona amb el Museu del Joguet i els pastissers

Comerç Figueres col·labora amb el Museu del Joguet de Catalunya per fer una baldufa com a mona de Pasqua per a aquest any. Es tracta d'una baldufa de xocolata que en el seu interior porta una autèntica baldufa de fusta.



Per segon any, s'impulsa aquesta iniciativa conjunta per promocionar els restaurants i comerços de la ciutat.

, Jordi Fàbrega Compte de la, Marc Saguer Pagès de la, Robert Figueras Gimbernat de, Joaquim Darnés Costa de lai Salvador Muñoz López de la, han elaborat aquestes baldufes de xocolata, que es trobaran a la venda a cadascuna d'ellesa un preu únic a totes les pastisseries. Aquest any el propòsit és que la mona de la baldufa es converteixi en un, de forma que es trobi a la venda permanentment.Enguany, Comerç Figueres vol fer un salt qualitatiu en la seva promoció amb la producció de dos esdeveniments: per una banda unentre els establiments associats i per l'altre, lapels pastissers a la carta de postres dels restaurants.