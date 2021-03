Veïns del Culubret denuncien una vintena de talls de llum de més de tres hores en 15 dies

Els veïns del barri del Culubret de Figueres estan farts dels talls de llum constants que pateixen des de fa 11 anys. La situació és recurrent però en el que portem de mes, s'han intensificat. Des del 3 fins al 12 de març han patit més d'una vintena d'interrupcions en el servei. Algunes d'entre tres i quatre hores però, fins i tot, s'han arribat a prolongar set hores.

Els afectats, que prefereixen no identificar-se per temor a represàlies, asseguren que no poden viure en aquestes condicions i alguns han decidit comprar-se un generador per pal·liar-ne els efectes. Apunten directament a Endesa com a "culpable" de la situació que viuen: "Nosaltres tenim un contracte firmat amb ells però no ens donen el servei".

També critiquen la posició de l'Ajuntament. "No s'hi vol implicar perquè aquí els té a tots controls i als quatre veïns que paguem impostos, que ens fotin", afirmen. El regidor de Seguretat, Pere Casellas, assegura que s'està treballant en trobar una solució per als veïns afectats i que és "una prioritat".