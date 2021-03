El Parc Natural de Cap de Creus organitza un nou curs de guies de subaquàtics

El Parc Natural de Cap de Creus inicia aquest dilluns la tercera edició del Curs per a guies subaquàtics. Aquesta formació està destinada especialment a instructors i instructores de busseig que fan de guies als centres d'immersió que treballen al Parc. En aquesta nova edició hi participaran una vintena d'instructors.

L'objectiu és potenciar el seu coneixement sobre el Parc i els seus valors biològics, geològics, socials i culturals, fomentant un busseig responsable i sostenible. Al mateix temps, s'incideix en l'àmbit de la divulgació del medi submarí per tal que els participants del curs puguin transmetre als seus clients l'interès i el respecte cap al fons marí del Parc Natural de Cap de Creus.

El curs es perllongarà fins al 26 de març i es divideix en dues parts. Així durant la primera setmana es concentraran les classes teòriques i es tractaran temes com ara les comunitats marines, la normativa de busseig o la localització i característiques dels punts d'immersió que hi ha al Parc, entre altres. Les persones ponents són investigadores, estudioses i coneixedores de la zona, així com el Cos de Mossos d'Esquadra i el Cos d'Agents Rurals, entre altres.

A causa de la situació actual de pandèmia per la Covid-19, s'han reduït el nombre de places disponibles i la formació teòrica es realitzarà principalment a través de videoconferència. Només es faran tres sessions de forma presencial, minimitzant les activitats en espais tancats i mantenint les mesures recomanades de distància, ús de mascareta i ventilació.

El curs es completarà amb dues jornades de formació pràctica de busseig i una prova avaluadora final. En total s'impartiran 35 hores de formació. Els alumnes que completin el curs rebran un certificat d'aprofitament, així com l'acreditació del Parc Natural i l'identificador submarí.