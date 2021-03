La Fundació Salut Empordà ha fet una despesa extra de més de 2'5MEUR per la pandèmia

Aquest any de pandèmia del coronavirus ha suposat a la Fundació Salut Empordà (FSE) una despesa extra de 2.792.791,83 euros, als quals l'entitat hi ha pogut fer front gràcies a l'aportació extraordinària del Departament de Salut. Aquesta despesa extra és en concepte d'adequació de les instal·lacions, compra de nous aparells i consum de material sanitari vinculat directament a la Covid-19.

I és que al llarg d'aquests 12 mesos s'han impulsat diverses accions per tal d'adaptar els tres centres de la FSE a les necessitats generades en cada moment. Així, entre d'altres, a l'Hospital s'han habilitat l'Espai de prealta (per alliberar llits a les plantes) i l'Espai de preingrés (per alliberar espai a Urgències a l'espera de tenir un llit assignat a planta), s'han reformat les sales de reunions i docència per als professionals i estudiants, s'han fet obres al Servei d'Urgències i a la Cafeteria per adequar els espais a les noves mesures, i aquestes setmanes s'estan ultimant els treballs per a construir un passadís cobert exterior que eviti el pas dels usuaris per l'interior de l'edifici. També s'ha dotat el Laboratori clínic de la FSE de la tecnologia necessària per a la realització de la tècnica de reacció en cadena de la polimerasa (PCR) i evitar l'enviament de les mostres a un altre centre.

Aquest dijous 18 de març farà exactament un any que la Fundació va registrar tres casos positius de la Covid-19 als seus centres: dos professionals i un pacient ingressat. El primer cas de coronavirus detectat pel Departament de Salut a la comarca, però, s'havia produït uns dies abans, concretament avui, 15 de març.



Les dades

En aquest any de pandèmia, els tres centres de la FSE (Hospital de Figueres, Centre Sociosanitari Bernat Jaume i ABS l'Escala) han registrat 1.316 casos, 1.098 ingressos hospitalaris i 127 defuncions.

A l'Hospital de Figueres s'han realitzat 27.471 proves diagnòstiques de la Covid-19: 23.567 PCR, 3.054 serologies IgG i IgM i 850 testos d'antigen. En referència a la pressió hospitalària, s'han experimentat quatre pics d'ocupació, amb un parèntesi durant la segona quinzena de juny en què no hi va haver cap pacient ingressat. Aquests quatre pics són el 5 d'abril amb 46 pacients, el 29 de juliol amb 19, el 9 de novembre amb 76 i el 20 de gener amb 69.



Professionals

Pel que fa als professionals, 241 han passat la malaltia i actualment no n'hi ha cap que sigui positiu, una situació que no es produïa des del mes de juliol. En aquests moments, pràcticament tots els treballadors de l'entitat que es volien vacunar contra la Covid-19 han rebut les dues dosis corresponents.

Durant aquest any també s'han contractat 60 persones per a reforçar els serveis i poder fer front a l'augment de la càrrega de treball generada per la pandèmia, el que ha suposat un cost de 372.000 euros.



Donacions

Durant la primera onada es va posar en marxa una pàgina web per canalitzar les donacions econòmiques que entitats, empreses i particulars feien a la Fundació Salut Empordà. Al mes de juny es va tancar el portal, però tot i així se n'han continuat efectuant més, la qual cosa fa una suma total de 141 donatius econòmics rebuts i 171.117,65 euros recaptats.

A banda de les aportacions monetàries, durant aquests mesos també han arribat 167 donatius de material sanitari (bates impermeables, guants de nitril o mascaretes de roba), productes d'alimentació i de cosmètica, aparells tecnològics i diverses cessions d'obres d'art.



ABS l'Escala

A l'Àrea Bàsica de Salut de l'Escala, l'activitat relacionada directament amb la Covid-19 ha suposat la realització de 20.278 visites, 2.628 PCR i 2.334 testos d'antigen. Fins a dia d'avui també s'han administrat 323 primeres dosis de la vacuna anticovid a la població major de 79 anys, grans dependents, cuidadors i usuaris inclosos al Programa d'Atenció Domiciliària.