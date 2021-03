Figueres presenta el Pla de Transició Energètica 2021-2025 de 40 MEUR

L'Ajuntament de Figueres ha presentat aquest matí el Pla Estratègic de Transició Energètica 2021-2025, un projecte ambiciós que preveu ser la base per generar actuacions destinades a avançar cap a una nova transformació energètica. Una transició que persegueix aquest objectiu així com "revertir una situació social i econòmica que tenim a la ciutat", ha indicat l'alcaldessa Agnès Lladó.

L'execució del pla es contempla en el termini de cinc anys (2021-2025), amb una inversió de 40.550.000 euros en 48 programes específics. El projecte l'ha treballat la Consultora Baldrick i Munitz SL i es planteja dur-ho a terme de forma transversal des de diferents àrees del consistori i amb la col·laboració de tots els agents socials i econòmics de la ciutat.

El Pla vol aprofitar els fons europeus Next Generation, amb els quals s'obre una "oportunitat única" per reactivar l'economia, lluitar contra el canvi climàtic i poder garantir el progrés social. Aquests fons són "una ajuda més" però la intenció del govern local és posar totes les facilitats per liderar el canvi "inevitable" de model que faci de Figueres una ciutat més neta, més sostenible, més justa i més prospera.

Els objectius principals del Pla són liderar l'ús de les energies verdes, abaratir l'energia i acabar amb la pobresa energètica, diversificar l'economia amb nous sectors estratègics i enfortir els sectors econòmics de la ciutat.

L'alcaldessa assegura que el que es persegueix amb aquest projecte és que "Figueres sigui el model de referència pel territori i el país". A més d'enfortir la competitivitat del teixit empresarial de la ciutat i millorar la qualitat de vida de la ciutadania. En aquest sentit es planteja el projecte com a impuls perquè la ciutat lideri el canvi de model.



Pla Estratètic de Transició Energètica

El punt de partida per desenvolupar aquest Pla és l'emergència climàtica, tal com ha indicat Marc Grijalbo, de la Consultora Baldrick i Munitz SL, qui ha volgut agrair i posar de manifest la bona predisposició del teixit empresarial de la ciutat en el procés participatiu del projecte.

La proposta es mou per fomentar els interessos locals però no "només posant l'accent en què ha de fer només l'Ajuntament sino com pot fer de facilitador i accelerador".

L'aposta és bàsicament per l'energia fotovoltaica, amb l'objectiu de cobrir el 10% del terme municipal per abastir tota la ciutat. Alhora, s'aposta per una xarxa elèctrica intel·ligent (Smart Grid), els parc solars i comunitats d'ús compartit per acostar la producció al territori (Km 0), la creació d'una empresa elèctrica municipal així com la creació d'un nou sector d'energia verda a Figueres, com a centre productiu i formatiu.

La transformació energètica va lligada amb la transformació econòmica i social, amb la creació i desenvolupament de nous sectors que se'n poden beneficiar, com ara el sanitari i l'agroalimentari, la transformació dels sectors preeminents existents (comercial, turístic i de serveis), la millora de la competitivitat empresarial i la reducció de costos amb auditories i mesures concretes, la priorització dels polígons com a actors principals dins la transició (Grenn PAEs). Alhora també es preveu aprofitar la transició per eradicar la pobresa energètica a la ciutat.



Principals línies estratègiques

El Pla que es presenta es divideix en sis estratègies amb 48 programes específics, que inclouen les principals línies d'actuació:

Ciutadania:



Plaques solars d'autoconsum en edificis particulars

10 Comunitats d'Ús compartit per generar energia verda i barata als barris de Figueres.

Cicles formatius per crear nous llocs de feina: instal·lacions elèctriques, eficiència energètica i energies renovables.

Polígons i empreses:

Compra conjunta d'energia per aconseguir preus més baixos i reduir costos.

Parcs solars per produir energia als polígons d'activitat econòmica

Instal·lació de 5G per millorar la competitivitat

Transport:



50 punts de recàrrega de vehicles elèctrics

Transport públic sostenible per connectar l'Àrea Urbana de Figueres

Distribució coordinada de mercaderies amb vehicles elèctrics

Comerç i Serveis: