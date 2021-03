Una quarantena de voluntaris recullen dues tones de deixalles al Cap de Creus

Aquest diumenge al matí, prop de 40 voluntaris han dedicat dues hores a recollir més de 2.000 quilograms de brossa a la zona del Cap de Creus. L'organització ha anat a càrrec de Cuidem Cadaqués, amb la participació de Platges Netes de Llança. Ambdues entitats, juntament amb altres voluntaris, s'han unit per fer el recull de les deixalles que hi havia a la zona, una activitat habitual entre els membres de les dues organitzacions.

El recull s'ha dut a terme per diverses zones del parc del Cap de Creus i entre les deixalles abocades hi havia, sobretot, runa, vidres i plàstics, brossa acumulada a causa dels forts temporals i llençades, també, per visitants incívics del territori empordanès. Totes les deixalles recopilades s'han traslladat, posteriorment, a la deixalleria.

Els voluntaris participants de la Jornada.

Els membres de l'organització han afirmat que els voluntaris que han fet la neteja era gent "de totes les edats" i que venien "amb moltes ganes", tot i haver sigut una jornada complicada a causa del temporal de vent.

Una de les voluntàries carregant deixalles.