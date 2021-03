La preinscripció als centres educatius de l'Alt Empordà s'obre dilluns

Aquest dilluns, 15 de març, el Departament d'Educació obre el període de preinscripció escolar per als ensenyaments d'educació infantil, primària i secundària pel proper curs 2021-2022. La preinscripció per al curs 2021-2022 serà totalment electrònica. A partir del 15 de març i fins el 24 del mateix mes es poden presentar les sol·licituds per a la preinscripció als segon cicle d'educació infantil i educació primària; i entre el 17 i el 24 de març per a l'educació secundària obligatòria. Enguany, els períodes comencen en dies diferents per facilitar l'atenció a les famílies que necessitin suport, i també per tal que l'entrada de sol·licituds sigui més fluida.

El director general d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa, Juanjo Falcó, ha afirmat que la preinscripció "es pot fer de forma molt senzilla, és més segura i redueix el marge d'error perquè són les famílies mateixes que presenten les sol·licituds i no són els centres els que entren les dades. És irrellevant el moment en què s'entra la sol·licitud al sistema, no afecta l'ordre, sempre i quan es faci dins del termini". La matriculació serà del 14 al 18 de juny pel segon cicle d'educació infantil, primària i primer curs de l'ESO; i del 28 de juny al 2 de juliol per 2n, 3r i 4t d'ESO.

Per a la preinscripció, les famílies poden fer la sol·licitud i la consulta de dades en línia, com ara consultar les dades de l'alumne al Registre d'alumnes de Catalunya, i demanar esmena de les dades en cas d'error. També es podrà presentar la sol·licitud telemàtica durant les 24 hores del dia des de qualsevol dispositiu mòbil (ordinador, tauleta o telèfon mòbil). Els formularis per la sol·licitud de presinscripció estan en català, aranès i castellà.