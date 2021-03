"Esborrem fronteres" compta amb més de trenta alcaldes i càrrecs electes confirmats

El Col·lectiu per l'obertura dels passos fronterers ha confirmat la presència, aquest diumenge, de més de vint alcaldes, tant de Catalunya Nord com dels Principat, a l'acte reivindicatiu que tindrà lloc sobre el pont del Riu Major, entre el nucli de Tapis (Maçanet de Cabtenys) i Costoja. També és previst que hi assisteixin nombrosos càrrecs electes d'àmbit local i nacional i els representants de la quarantena d'entitats que donen suport a la mobilització.

A més, una llista llarga d'ajuntaments, tot i no poder ser presents a la convocatòria, s'han adherit a la campanya signant el manifest conjuntament amb organitzacions polítiques i socials del país i entitats diverses. L'acte consistirà en parlaments dels organitzadors i càrrecs electes de la zona i comptarà amb la presència de formacions musicals.

La concentració s'iniciarà a les 11 del matí en el punt fronterer tallat des de l'11 de gener passat per la intervenció de la Prefectura dels Pirineus Orientals, que va decidir bloquejar aquesta carretera i quatre més que uneixen Catalunya Nord amb el Principat. Les altres carreteres són les dels colls de Banyuls i Manrella, a l'Alt Empordà. Les dues restants uneixen la Cerdanya amb l'Alta Cerdanya. La mesura va donar continuïtat al reforç policial fronterer anunciat pel president francès Macron, el passat novembre, des del Portús.

Segons la plataforma convocant, "tot i que recentment ha aparegut als mitjans de comunicació informació sobre una possible data a finals d'abril per reobrir els passos, des de l'organització de la concentració exigim la immediata obertura de tots els camins fronterers per no agreujar més la situació dels pobles que es veuen afectats". Aquest tancament ha tingut una forta repercussió econòmica i en la relació de veïnatge a localitats com Maçanet de Cabrenys, Agullana, La Vajol i Espolla, del costat empordanès.



Ajuntaments participants

El llistat d'ajuntaments que han anunciat la seva participació, segons els organizadors, està format per Agullana, Albanyà, Arles de Tec, Castelló d'Empúries, Costoja, El Tec, Els Banys, Espolla, Figueres, La Jonquera, La Vajol, Maçanet de Cabrenys, Montboló, El Port de la Selva, Prats de Molló, Roses, Sant Llorenç de la Muga, Saus, Camallera i Llampaies i Taulis.