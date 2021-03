Tret de sortida a la segona edició dels Pressupostos Participatius de La Jonquera

El procés arrenca, un cop més, amb una primera fase de recollida de propostes. Fins al 10 d'abril, veïns, veïnes i entitats del municipi poden fer arribar a l'Ajuntament les seves propostes de futur per al municipi a través del web www.decidimlajonquera.cat

Després dels bons resultats de la primera edició, l'Ajuntament de La Jonquera impulsa una nova convocatòria dels Pressupostos Participatius. Novament, el consistori jonquerenc proposa als veïns i les veïnes decidir el destí de 100.000 € del pressupost municipal. «Amb aquesta segona edició, volem continuar promovent la participació ciutadana i acostant la presa de decisions als jonquerencs i les jonquerenques. La primera edició va ser tot un èxit i enguany posem en marxa una nova convocatòria per a seguir impulsant un govern transparent, obert i participatiu», explica l'alcaldessa Sònia Martínez.

Els nous Pressupostos Participatius constaran de quatre fases. La primera, que comença avui i s'allargarà fins al pròxim dissabte 10 d'abril, consistirà en la presentació de les propostes ciutadanes. Tant veïns i veïnes, com entitats i associacions de la vila, disposen fins al 10 d'abril per fer arribar idees de projectes i propostes de futur per al municipi. Enguany, a causa de l'emergència sanitària, les propostes únicament es podran presentar telemàticament a través del web www.decidimlajonquera.cat.

Un cop tancat el termini de presentació de propostes, el procés participatiu entrarà en la segona fase, que consistirà en l'anàlisi i validació dels projectes rebuts. Totes les propostes recollides telemàticament seran estudiades i analitzades pels serveis tècnics municipals amb l'objectiu de verificar que compleixen tots els requisits: han de ser inversions de competència municipal, no poden superar els 100.000 €, no poden referir-se a actuacions que ja s'estiguin portant a terme, han de ser viables tècnicament i no poden contradir el marc jurídic i legal existent.

A continuació, s'organitzarà un Fòrum Ciutadà telemàtic, obert a tothom, en què els veïns i veïnes assistents tindran l'oportunitat de seleccionar les propostes finalistes, és a dir, aquelles que passen a la votació ciutadana. Està prevista la selecció d'un màxim de 10 propostes finalistes.

Finalment, la quarta fase consistirà en la votació de les propostes finalistes. Totes les persones majors de 16 anys empadronades al municipi hi podran participar. A causa de la situació sanitària, únicament es podrà votar de forma telemàtica a través del web www.decidimlajonquera.cat.

Què és una inversió?

Un dels requisits perquè una proposta veïnal sigui considerada vàlida és que sigui una inversió. Una inversió és un bé inventariable que és permanent en el temps, que té un principi i un final. La renovació o creació d'un equipament municipal, la millora d'un espai públic i l'adquisició de mobiliari són alguns exemples d'inversions.