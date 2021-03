L'Hospital de Figueres no té cap professional positiu de coronavirus

L'Hospital de Figueres ha comunicat que avui no hi ha cap professional sanitari positiu en coronavirus. Un fet que els hi fa "saltar d'alegria" i que han volgut compartir a les xarxes socials.



Els centres de la Fundació Salut Emporda (FSE) fa unes setmanes que registren un descens en les dades de Covid-19 però fins avui no s'havia produït aquesta situació en la qual no hi ha cap sanitari contagiat.





Avui podem fer un salt d'alegria!



No tenim cap professional positiu de la #COVID ?? pic.twitter.com/riUPXGrac8 — Hospital de Figueres (@HospiFigueres) March 12, 2021