Figueres reviurà el Barraval aquest diumenge a l'hora del vermut

El Consell Local de Joventut (CLJ) van ser els organitzadors, fa un any, de la que probablement va ser la darrera festa abans de la pandèmia de molts figuerencs: el Barraval. Per no perdre el bon ritme de participació de les darreres edicions, i tenint en compte les restriccions per evitar contagis de la Covid-19, aquest any Figueres també tindrà Barraval. Es farà diumenge dia 14 de març a l'hora del vermut.

En aquesta ocasió, però, es presenta com una edició molt més pausada. La idea és que la gent que vulgui participar vagi disfressada a fer el vermut a qualsevol bar de Figueres. Des de l'entitat animen a visitar aquells bars que han col·laborat en les altres edicions del Barraval però, en general, el que volen és donar un cop de mà a un dels sectors que ha patit les conseqüències del tancament d'horaris i les restriccions.



Els premis

Per fomentar la participació, el CLJ ha preparat dos premis: un a la millor disfressa i un a la participació. Aquest últim serà un sorteig entre tota la gent que pengi una foto a les xarxes socials amb els hashtags #recordemelbarraval i #carnavaldefigueres, a més d'etiquetar als organitzadors: @cljfigueres.

El contingut dels premis s'ha fet amb la col·laboració de joves emprenedors de Figueres, per visibilitzar a aquella joventut que està construint un futur a la ciutat i són: Carla Andreu Estètica; Ericakes; Acadèmia Ell/Ella; La Guingueta; Oli d'en Grau; Empoody; Arbosse Brand; Digital Fix.

Premi millor disfressa:



Massatge 30 minuts - Carla Andreu Estètica

Caixa de cookies, muffins i brownie - Ericakes

Un tallat i secat de cabells - Acadèmia Ell/Ella

Tres entrants, segons i ampolla de vi - La Guingueta

Una ampolla d'oli - Oli d'en Grau

Lot d'aliments - Empoody

Premi participació: