Figueres renovarà aigua, clavegueram i voreres dels carrers Col·legi i Sant Llàtzer

El Consell d'Administració de Fisersa ha aprovat aquest migdia, per encàrrec de l'Ajuntament, el projecte executiu de renovació dels serveis d'aigua i clavegueram del Carrer Col·legi i d'un tram del Carrer Sant Llàtzer (entre els carrers Sant Pau i Sant Antoni), així com la renovació de la resta de serveis i millora de l'accessibilitat. La superfície total d'actuació és d'uns 4.200 metres quadrats, aproximadament.

El projecte contempla la renovació de la xarxa d'aigua potable, la renovació de part del clavegueram, la construcció d'un nou tram de sanejament d'aigües pluvials -entre l'Avinguda Salvador Dalí i el carrer Vilafant-, l'asfaltatge de tot el carrer i la substitució de les lluminàries existents per unes d'alta eficiència amb tecnologia LED.

A banda, hi haurà una millora de l'accessibilitat i seguretat, afavorint l'ús de l'espai públic per als vianants, ampliant voreres i creant plataformes en les cruïlles. També es col·locarà arbrat per afavorir l'ombra i per fer més amable el paisatge urbà i es col·locarà mobiliari urbà.

El cost de les obres és 759.993 euros (sense IVA). El termini execució és d'aproximadament 6 mesos i es preveu començar els treballs a principis de la tardor. Per tal d'explicar als veïns i comerciants de la zona en què consistiran les obres i quines seran les fases d'execució, es farà una reunió informativa una vegada es tanqui el projecte executiu d'obra amb l'empresa que guanyi el concurs d'adjudicació dels treballs.

L'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, explica que "aquestes són unes obres necessàries i de vital importància per continuar posant la ciutat al dia. Hem de transformar la ciutat per tal de dinamitzar-la encara més econòmicament, turísticament i que sigui una ciutat on els figuerencs i les figuerenques se'n sentin orgullosos".

El vicealcalde de Figueres, Pere Casellas afegeix que "la renovació del subsòl de la ciutat, és a dir de la xarxa de serveis d'aigua i clavegueram és molt obsoleta en molts carrers i per tant, cal anar-la renovant i posant-la al dia, però fent-ho bé. No fent una obra i després tornar-la a obrir per adequar serveis. Les obres han de ser integrals, com aquesta".

Per la seva banda, el regidor d'Urbanisme, Xavier Amiel diu que "aquesta és una obra complexa i que afectarà la mobilitat, però des del consistori treballarem per garantir aquesta mobilitat i que les obres generin els menors inconvenients als veïns i comerciants com s'està fent al carrer Vilafant".