Un dels set ebrencs investigats pels talls de la Jonquera es nega a acudir al jutjat de Figueres

Un dels set ebrencs investigats per participar a les manifestacions de l'AP-7 a la Jonquera s'ha negat a presentar-se al jutjat de Figueres on estava citat a declarar aquest divendres, per segon cop. En una compareixença davant dels jutjats de Tortosa, acompanyat pel Grup de Suport contra la Repressió de les Terres de l'Ebre, l'ampostí Ricard Cavallé ha defensat que es van manifestar en solidaritat amb les presos polítics i per rebutjar "una sentència injusta" que han estat represaliats per fer-ho. Cavallé diu que l'objectiu de la seva acció és "evidenciar la persecució política cap a un sector de l'independentisme que pot patir qualsevol persona que es mobilitzi pels drets i les llibertats".

Cavallé ha denunciat que a l'estat espanyol es persegueix la protesta "menys quan es defensen ideologies feixistes i es promou l'odi. Llavors els aparells de l'Estat defensen, si cal amb la força, el dret a manifestació de l'extrema dreta que posen en perill la integritat de molts col·lectius", ha lamentat.