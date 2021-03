Avancen a bon ritme el nou vial que connectarà Castelló amb els aiguamolls

Els treballs per dur a terme el nou vial que ha de connectar el pont de fusta de la via verda amb la ruta dels estanys dels aiguamolls avancen a bon ritme. En aquests moments, ja s'ha obert el pas alternatiu que permetrà la connexió amb els aiguamolls des de la via verda, sense haver de travessar pels equipaments de l'Estació Depuradora d'Aigües Residuals (EDAR).

Segons el departament d'Urbanisme de l'Ajuntament, només quedarà adequar el pas arran del camí del càmping que vorejarà l'EDAR fins a aquest nou accés. És en aquest mateix tram que s'hi col·locarà una tanca de fusta que delimitarà l'itinerari alhora que protegirà els usuaris de la via asfaltada, on hi circulen tot tipus de vehicles. L'actuació, que està portant a terme el Consorci de la Costa Brava, quedarà acabada amb la instal·lació de la senyalització que permeti indicar el recorregut del vial.

Recordem que aquest nou camí serà el pas alternatiu al que es feia servir fins ara, que travessava la depuradora, i que quedarà tancat al públic de forma permanent.