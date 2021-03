Agnès Lladó destaca que "hi ha molta inversió privada que confia en Figueres"

L'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, ha estat entrevistada aquest divendres per lkes lectores i els lectors d'Emporda.info. Durant la trobada digital s'han tractat temes diversos relacionats amb la millora dels serveis urbans, la seguretat ciutadana, la mobilitat i els projectes urbans. Una de les persones participants ha preguntat sobre el projecte de construcció d'un nou hotel a la Rambla de la ciutat. Agnès Lladó ha comentat el tema: "Sí, la Casa Fages, com han pogut veure ja està en obres, i es convertirà en un hotel de luxe. Aquest estiu ja obrirà el restaurant de la part baixa que dóna al carrer Monturiol. Així com dues botigues de luxe associades a l'hotel. Hi ha molta inversió privada que confia en la ciutat".

Llegiu l'entrevista sencera obrint aquest enllaç.