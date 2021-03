Els lectors entrevisten l'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, aquest divendres

L'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, torna a posar-se a disposició de totes les lectores i els lectors d'Emporda.info per a respondre les seves preguntes sobre temes d'actualitat local i comarcal. La trobada digital té lloc aquest divendres, 12 de març, a partir de les 10 del matí. Agnès Lladó presideix el govern de la ciutat en un moment de rellançament per a la capital empordanesa després d'haver superat el dur any d'una pandèmia que encara és ben present a tot el món. Tindran prioritat les preguntes que no siguin reiteratives d'un tema tractat en aquesta mateixa entrevista. Demanem concisió i claredat en la seva exposició.

