L'Ajuntament de Fortià pensa en crear un espai propi per als joves del poble

La regidoria de Joventut de l'Ajuntament de Fortià ha informat sobre l'opció d'adaptar un espai al municipi per destinar-lo a Espai Jove amb la participació d'un dinamitzador o una dinamitzadora que aporti dinàmiques, idees engrescadores i propostes d'activitats, i on es puguin organitzar cicles de xerrades i cinefòrums, es pugui crear un espai d'estudi i es pugui prestar ajuda a la inserció en el món laboral. Aquest espai seria també un punt de trobada per recollir propostes i necessitats que afecten els joves.

"Creiem que els i les joves estan en un procés maduratiu i de construcció de la seva personalitat, de la seva xarxa d'amistats i de la relació i vincle amb el seu entorn. Donar un espai on puguin desenvolupar tots aquests aspectes serà clau per poder crear un teixit entre els joves del poble i, per tant, un benefici el poble", ha informat el consistori fortianenc.