Una acció solidària fa possible que joves de Marroc tinguin transport per anar a estudiar

L'empresa gironina de transports Teisa, amb la col·laboració de la Fundació Lluís Coromina, cedeixen dos autocars per facilitar el transport escolar al nord del Marroc després d'arribar a un acord amb l'ONG Azahara, presidida per l'emprenedor social rosinc Mohamed El Amrani i amb seu a Salt. Aquesta acció permetrà a estudiants marroquins de zones rurals d'Ouazzane i de Chefchaouen, sobretot noies, poder-se desplaçar fins a centres escolars amb un transport més confortable i segur a l'habitual.

Els escolars d'aquestes zones estudien primària al mateix poble, però per continuar l'ensenyament han d'anar a altres ciutats i només hi poden arribar amb cotxes privats o furgonetes perquè no hi ha servei de bus. Aquest fet genera inseguretat i desconfiança, sobretot en les noies, que en alguns casos acaben abandonant els estudis. Podran anar a l'escola amb aquests dos vehicles de Teisa, que seran gestionats per entitats locals.



La cessió dels dos autocars, que arribaran al Marroc a les properes setmanes, s'ha escenificat a la seu de Teisa, a Girona, amb la presència de Lluís Coromina, president de la Fundació Lluís Coromina; Àlex Gilabert, director-gerent de Teisa; Mustapha El Yemli, cònsol del Marroc a Girona, i Mohamed El Amrani, president d'Azahara.



Aquest acord amb l'ONG estava inclòs dins dels actes del centenari de Teisa, que al 2013, amb el mateix objectiu, ja va cedir un autocar a l'associació gironina Innovació i Desenvolupament per un Eix Multicultural, a la zona de Bni Dercul de Chauen (Marroc). Àlex Gilabert destaca que estan «orgullosos de poder facilitar l'accés als joves marroquins, i sobretot a noies, a poder anar a l'escola mantenint l'escolarització. El 2013 vam cedir un autocar i ara en cedirem dos més. Són vehicles que fins ara estaven en funcionament, s'han anat mantenint i poden continuar donant servei».



Azahara s'ocuparà de la gestió del transport dels autobusos amb entitats locals del nord del Marroc. Mohamed El Amrani, el seu president, subratlla que «volem promoure la continuïtat dels estudis de joves estudiants i molt especialment noies en edat de començar l'institut. El projecte sensibilitza i promou la inclusió d'aquestes noies oferint-los un transport segur. Allà no hi ha servei de busos pels estudiants de secundària que han d'anar dels seus pobles a la ciutat i ens trobem que les nenes sovint tenen por o no s'atreveixen a pujar a qualsevol transport». El president d'Azahara subratlla que «els autocars de TEISA són vehicles segurs i des d'Azahara treballarem amb les entitats locals i l'administració, i supervisarem el projecte perquè les nenes puguin anar als instituts amb tranquil·litat».



A més d'ajudar a combatre les mancances en el camp de l'educació en zones rurals de Marroc, Teisa, la Fundació Lluís Coromina i Azahara col·laboraran amb projectes interculturals entre Girona i el país nord-africà. Azahara impulsa una gran comunitat d'emprenedoria social, projectes educatius, culturals, d'inclusió i cooperació internacional. El Amrani afegeix que «a la província de Girona hi ha una comunitat marroquina molt nombrosa. Mitjançant projectes culturals i artístics volem que hi hagi un intercanvi amb joves i amb centres educatius perquè la gent d'aquí conegui què es fa al Marroc i viceversa».



Azahara, amb la mirada posada a l'Agenda 2030

Azahara va néixer fa tres anys i és una organització sense ànim de lucre que té com a objectiu crear ecosistemes d'emprenedoria social i cultural, sobretot projectes vinculats a l'educació, la cultura, la inclusió i la cooperació pel desenvolupament. Aglutina sector públic, privat, teixit associatiu i l'acció ciutadana com a actors essencials en el l'execució de projectes de cooperació.



Les àrees d'acció d'Azahara es basen principalment en els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l'Agenda 2030. Es pretén generar un canvi global per transformar les ciutats a través de la innovació social des d'una perspectiva transversal i global compartint bones pràctiques i recursos. Els seus objectius principals són fomentar la innovació educativa, de qualitat i universal i la construcció de societats cohesionades i inclusives en un context de diversitat i riquesa cultural.