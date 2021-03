Quinze municipis demanen l'obertura dels passos transfronterers als governs espanyol i francès

Els alcaldes de quinze municipis de les dues bandes dels Pirineus demanen als governs espanyol i francès que reobri els passos fronterers que actualment estan barrats amb blocs de formigó. Es tracta de cinc vies de connexió entre la Cerdanya, l'Empordà i el Rosselló, que segons els alcaldes ajuden a la "cohesió territorial" i ara pateixen una major pressió d'"aïllament rural". A més, els alcaldes critiquen que no els haguessin comunicat prèviament el tancament dels passos i tampoc saben fins quan durarà. A banda dels quinze alcaldes, la carta també està signada per diversos representants d'institucions locals de les comarques gironines i del departament dels Pirineus Orientals.

L'estat francès va tallar l'11 de febrer cinc passos fronterers entre els territoris de la Cerdanya, l'Empordà i el Rosselló. Es tracta dels passos i carreteres que hi ha al Coll de Banyuls, el coll de Costoja i el coll de la Manrella. Els motius que van donar els governs francès i espanyol són de seguretat per l'alerta d'atac terrorista que hi ha als dos països. Per tallar el pas de vehicles s'han instal·lat blocs de formigó al mig de la via.

Això ha provocat que tots aquells ciutadans que utilitzessin els passos transfronterers vegin incrementat per tres el temps de durada dels trajectes. Per aquest motiu, els alcaldes dels quinze municipis afectats a les dues bandes dels Pirineus han optat per signar una carta conjunta que ja han enviat als governs francès i espanyol per tal que reobrin els passos.

En la carta critiquen que no se'ls comuniqués prèviament la mesura i tampoc saben fins quan durarà. Això fa que no puguin donar respostes als veïns i empresaris de la zona. A més, en l'escrit recorden que aquests passos contribueixen a la "cohesió territorial" entre els municipis que hi ha a les comarques gironines i al departament dels Pirineus Orientals.

Això implica que augmenti l'efecte d'"aïllament rural" i representa "un gran obstacle contra la despoblació" que pateixen des de fa anys. El tancament dels passos també implica conseqüències a nivell econòmic, ja que bona part dels comerços i serveis que hi ha sobreviuen dels clients que hi ha a les dues bandes dels Pirineus.

Els alcaldes recorden que els blocs de formigó també impedeixen el pas de vehicles d'emergències i això podria comportar problemes en determinades situacions. Per altra banda, recorden que es contradiu la voluntat del Tractat de Schengen en què es garanteix la lliure circulació de béns, serveis, capitals, treballadors i viatgers.

Per tots aquests motius, demanen als dos governs estatals que retirin els blocs de formigó i estableixin el control policial. Recorden que ja hi ha altres carreteres en què el tancament físic es fa a través d'aquest sistema. Per altra banda, els alcaldes proposen que s'instal·li un sistema de videvigilància que els estalviaria els controls policials, però que garantirien l'efectivitat a la lluita contra el terrorisme i les xarxes d'immigració il·legal.

La carta està signada pels quinze alcaldes de les comarques de la Cerdanya, l'Alt Empordà i el Rosselló afectats pel tancament dels passos transfronterers. També compten amb el suport dels presidents dels consells comarcals de la Cerdanya i l'Alt Empordà i també els dels Communautés de Communes de Vallespir, des Alberes i la Cerdagne.