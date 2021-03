El Paratge Natural de l'Albera fa 35 anys

Fa 35 anys, el 10 de març de 1986, el Parlament de Catalunya va establir dues reserves naturals parcials a l'Albera com a mesura de protecció de la zona. Des de llavors, amb l'aprovació de la Llei 3/1986 i el Decret 10/1987 es va constituir i protegir el Paratge Natural d'Interès Nacional (PNIN) de l'Albera. Les dues reserves que es diferencien són, per la banda occidental, la Reserva Natural Parcial de la Capçalera de l'Orlina, de 384 ha, creada amb la finalitat de preservar-ne la flora, especialment la fageda, i, per la banda oriental, la Reserva Natural Parcial de la Vall de Sant Quirze, de 585 ha, per a la protecció de la tortuga mediterrània. Les dues reserves estan separades per la zona del conegut coll de Banyuls.





Avui el #PNINAlbera fa 35 anys! ????



Els espais naturals de protecció especial de l'Albera ocupen una sup. total de 4.207 ha, de les quals 3.465 ha corresponen al Paratge pròpiament dit (i que inclou dues reserves naturals parcials) i 742 ha a la reserva annexa de Sant Quirze. pic.twitter.com/acgkyDEV9f — Parcs de Catalunya (@parcscat) March 10, 2021

Elsocupen una superficie total de 4.207 ha, de les quals 3.465 ha corresponen al Paratge pròpiament dit (i que inclou dues reserves naturals parcials) i 742 ha a la reserva annexa de Sant Quirze. Aquest Paratge està dins d'un espai de protecció natural més ampli,, que està inclos, des de 2006, dins deL'àmbit d'aquest nou espai protegit té una superfície de 16.302 ha i s'estén pels municipis deEl Paratge Natural d'Interès Nacional de l'Albera constitueix unaon pot observar-se la transició entre les espècies pròpies de la serralada pirinenca i les més típicament mediterrànies; tot plegat inserit en una zona dominada per les roques metamòrfiques dels Pirineus, esquists i pissarres.El sector occidentalpresenta les zones més humides i enlairades, amb una cobertura de bosc de gairebé el 100 % i amb una vegetació extraordinàriament variada amb suredes, alzinars, castanyedes, rouredes, fagedes i els prats alpins de la zona culminal. L'àrea de Requesens compren la capçalera del riu Anyet amb una esplèndida vegetació de ribera amb freixes, salzes i verns. La zona de Baussitges inclou l'alta vall del riu Orlina on persisteixen les poblacions de faig més orientals de la península.El sectorestà vertebrat al voltant de l'important monestir de Sant Quirze de Colera, vertadera joia de l'art romànic català. Constitueix ja una zona de característiques plenament mediterrànies, secularment castigada pels incendis forestals. La vegetació està dominada per escadusseres suredes, brolles i matollars. En aquest indret subsisteixen les darreres poblacions de tortuga mediterrània de la península ibèrica.