Tota la corporació figuerenca aposta per afavorir la participació ciutadana

El govern quadripartit (ERC, PSC, Guanyem Figueres i Canviem Figueres) i els dos grups de l'oposició, Junts per Figueres i Ciutadans, estan d'acord que durant aquest any s'han de modificar o regular, almenys, vuit aspectes municipals. Així ho determina l'acord unànime que va aprovar al ple de març el Pla Anual Normatiu per a l'any 2021.

D'aquest destaca el Reglament Orgànic Municipal (ROM), vigent des de 2013, i que cal regular aspectes com les videoactes dels plens o la possibilitat de fer les sessions telemàtiques. Així com actualitzar tot el relacionat amb la participació ciutadana. L'alcaldessa Agnès Lladó assenyala que un dels canvis que es plantegen és fer que qualsevol ciutadà pugui fer arribar una proposta de moció al ple perquè «volem que la ciutadania pugui tenir veu». Ara aquest tràmit s'ha de vehicular a través d'un dels grups municipals amb representació.

Set anys després de la Llei de Transparència, l'Ajuntament de Figueres encara no té cap ordenança que reguli l'administració electrònica. En aquest sentit, es proposa «reforçar» i «facilitar l'accés a la informació a la ciutadania», dicta l'informe. En aquest punt, el portaveu de JxF, Jordi Masquef, va retreure que «més enllà d'aprovar textos legals, és complir la llei de 2014». L'alcaldessa li responia que «les herències, a vegades, les carrega el diable» i que ells havien heretat del govern del seu partit «una situació arcaica».

També es regularà la Biblioteca, el Servei d'Ajuda a Domicili per a persones amb dificultats o manca d'autonomia personal, el servei d'assessorament a persones emprenedores i el de l'Oficina de Turisme, i adequar el reglament dels mercats municipals de venda no sedentària, i l'ordenança de circulació.

L'equip de govern presenta aquest pla normatiu d'acord amb la Llei 39/2015, que obliga les administracions locals a fer-ho. Cs va voler «felicitar» l'equip de govern per presentar cada any el Pla Anual Normatiu, «perquè abans no es feia, com s'hauria d'haver fet», comentava el seu portaveu Héctor Amelló.