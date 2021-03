Les regidories de zona de Castelló acosten els veïns a la gestió diària municipal

A principi de mandat, el govern municipal de Castelló d'Empúries encapçalat per l'alcalde, Salvi Güell, va repartir les zones habitades del terme municipal en vuit grans àrees per tal que fossin gestionades pels regidors d'ERC i la CUP. D'aquesta manera es volia agilitzar la relació directa entre els veïns i l'Ajuntament tenint com a interlocutor un dels regidors del govern, independentment de les àrees a les quals estiguessin adscrits.

La distribució es va fer seguint criteris demogràfics i de proximitat geogràfica, de manera que el nucli antic i Castellonou van quedar englobats a les zones 1 i 2, mentre que Empuriabrava es va dividir en sis parts (zones 3 a 8) emmarcades pel riu la Muga, el rec dels Salins, el front de mar i la zona del Mas Nou i la C-260. Els disseminats i els terrenys del Parc Natural dels Aiguamolls van quedar adscrits a la zona 2.

Des de juliol de 2019 fins a finals de gener d'aquest 2021, aquestes regidories de barri han generat 164 comunicacions formals entre els veïns i els representants municipals. Aquest model de relació té com a coordinadora la primera tinent d'alcalde, Anna Massot, ja que és ella la responsable de l'Àrea de Participació en el cartipàs consistorial.

«Les regidories de zona són molt útils per ajudar els veïns a relacionar-se amb l'Ajuntament. Tots els temes que ens arriben els tractem a la Junta de Govern i després es canalitzen des de les diferents àrees per a resoldre la situació plantejada».

Des d'un primer moment, el govern va tenir clar que calia «ser transparents i accessibles. Per això vam posar a disposició dels veïns el número de contacte telefònic (972 250 426) i el correu electrònic personal de cada regidor per a concertar la cita que calgués», afegeix Massot.

Segons el balanç estadístic d'aquest servei, la gran majoria dels primers contactes entre els veïns i els regidors es van fer per correu electrònic (68,9%), seguit de la conversa telefònica (19,6%) i la reunió concertada (9,5%). Els representants municipals també són interpel·lats a peu de carrer (7,4%) o mitjançant el grup local de WhatsApp (2,7%).

En aquest sentit, Anna Massot avança que l'Ajuntament aviat disposarà d'una app «per tal que el veïnat pugui plantejar incidències de la via pública i així es pugui agilitzar la solució de problemes».

Els temes més tractats

De les 164 actuacions tractades per les regidories de zona, una bona part ho van ser en temes de via pública (65), senyalització viària (33), incivisme i sorolls (26), neteja (25), circulació i velocitat dels vehicles (24), arbrat i jardineria (18) i enllumenat (17), entre altres temes.

Pel que fa a les zones i els nuclis, el més actiu de tots ha estat el de la zona del Mas Nou, amb 40 contactes entre el Govern i els seus habitants, un fet que Anna Massot considera «normal, perquè hi ha una Associació de Veïns molt activa, que es preocupa molt de tot allò que fa referència a aquest espai». En segon lloc, hi ha la zona sud de la vila (29), que comprèn el nucli antic fins al límit de Castellonou. Els segueix el sector Puigmal d'Empuriabrava (15) i la zona nord del poble (10).

Per a Anna Massot, «el gran repte a seguir és el contacte real entre els veïns i l'Ajuntament, per assegurar una gestió més efectiva i menys burocràtica».

«Per governar bé, totes les vies sumen»

Anna Massot és la primera tinent d'alcalde. Gestiona l'Àrea d'Acció Social, Igualtat, Educació i Drets de Ciutadania, que inclou el Departament de Participació Ciutadana. Ella és la coordinadora de les regidories de zona. L'edil republicana té molt clar que «per governar bé, totes les vies sumen. Sovint, els veïns no saben a on s'han de dirigir per a resoldre un problema o fer un tràmit perquè l'administració és molt complexa. Amb les regidories de zona tenen un interlocutor que els pot ajudar de primera mà».



La primera tinent d'alcalde també reconeix que, «com passa en molts altres aspectes, hi ha zones més actives que altres, però amb aquest servei totes tenen les mateixes oportunitats».



Consulteu el plànol i la distribució dels regidors de zona obrint aquest enllaç.