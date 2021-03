La Policia Local de Castelló dona pautes als escolars per prevenir l'assetjament

«S'entén per assetjament escolar qualsevol forma de maltractament físic o psicològic que succeeix de manera repetida entre menors i adolescents en edat escolar. L'assetjament escolar també es coneix com a bullying, terme anglès que significa intimidar». Partint d'aquesta definició, la Policia Local de Castelló d'Empúries ha entrat a les aules per poder donar pautes als nens i les nenes sobre com evitar ser víctimes d'assetjament. Els agents han preparat tot un dossier amb informacions que, a banda de facilitar-les als alumnes, també comparteixen als seus perfils de xarxes socials, perquè arribin a com més gent millor.

En diuen píndoles informatives i tenen com a finalitat que tothom pugui aprendre, pas a pas, tot allò que es treballa in situ amb els nens i les nenes, per així entendre bé què és el bullying i què es pot fer per prevenir-lo. Entre les moltes pautes que aporta la Policia Local de Castelló d'Empúries, ensenya, per exemple, a identificar la persecució, una forma d'assetjament que inclou l'agressivitat com a component clau.

Hi ha diferents formes d'agressivitat, com exposen els policies, i citen, en primer lloc, la física, que passa quan el menor o adolescent que assetja fa mal a un altre o a les seves pertinences. Per exemple, fer-lo ensopegar, empènyer-lo o trencar-li els llibres. L'agressivitat verbal es produeix quan el menor o adolescent que assetja diu o escriu coses desagradables sobre un altre a través de mofes, amenaces o insults. En la social, el menor o adolescent que assetja danya la reputació o les relacions de la persona assetjada. Per exemple, prohibeix a altres estudiants ser els seus amics o difon informació privada o falsa sobre ell a les xarxes socials.

Els policies expliquen que també hi ha una forma d'agressivitat que té a veure amb el desequilibri de poder. En aquest cas, el menor o adolescent que assetja utilitza el seu poder per controlar o fer mal a la persona assetjada. Aquest poder pot ser la força física, però també la popularitat o l'accés a informació privada. Els agents remarquen que perquè sigui considerat bullying els comportaments agressius han de succeir més d'una vegada i hi ha d'haver una intencionalitat, és a dir, desig de l'agressor de ferir, d'amenaçar o d'espantar la víctima.

Segons la Policia Local de Castelló d'Empúries, cal que els pares preguntin als fills freqüentment com els ha anat el dia a l'escola, per entaular una conversa que els permeti obtenir informació sobre els seus sentiments i estats d'ànim i sobre les relacions amb els seus companys.