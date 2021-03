El kitesurf sobreviu a la Rubina

El Costabrava Extreme Kiteboarding Club continua viu a la platja de la Rubina, però amb un ull a sobre les novetats que han sorgit aquestes últimes setmanes. El 24 de novembre del 2020, l'estat va publicar al BOE l'anunci d'exposició pública del Proyecto actualizado de restauración de las marismas litorales y del sistema dunar de la Rovina, TM Castelló d'Empúries (Girona) y su correspondiente Estudio de Impacto Ambiental. El projecte preveu actuacions de restauració ambiental que consideren molt beneficioses per als sistemes naturals de la Rubina, inclosos dins del Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà, «però alhora comporta greus limitacions dels accessos que afecten negativament l'ús social de la platja», segons alerten els col·lectius afectats.

«Ens afecta negativament. Fa deu anys que lluitem per una zona legal i autoritzada per practicar el kitesurf. Si ja hem perdut socis amb la pandèmia, aconseguirem que vingui menys gent i la perdrem definitivament», explica Albert Ayerbe Palma, president del Costabrava Extreme Kiteboarding Club. «Estem en un moment delicat i l'Ajuntament ens hauria de fer costat per mantenir una zona legal i autoritzada al municipi, que compta amb tota la logística i les assegurances», afegeix sobre el projecte que afecta la Rubina.

Amb onze anys de vida, l'entitat és una de les referències a escala nacional i internacional, d'on han sortit els castellonins Noe i Nina Font, referents internacionals en aquesta disciplina esportiva, a més d'un bon grapat de noms propis del món del kitesurf. Un prestigi que es pot posar en dubte davant el projecte que afecta el seu espai, sumat a unes conseqüències de la pandèmia que colpegen l'eix de flotació de l'economia del club.

La pandèmia i el turisme

«Hem passat aquest temps com tothom, amb incertesa i molestos amb el fet de no deixar practicar esport al mar, tenint en compte que no representa un ambient de risc», comenta Ayerbe sobre un any complicat per al món de l'esport. I és que, més enllà dels socis fixos de l'entitat, l'economia del club aguanta any rere any gràcies al turisme i les pràctiques puntuals dels visitants de la Rubina, un cop complicat per a l'economia del club que s'ha gestionat com s'ha pogut. «Estem escalfant la temporada i començant a preparar-ho tot. Una mica com cada any, amb la previsió de costos i despeses fixos per saber si podem mantenir la zona. Enfoquem la temporada una mica espantats del que vindrà. Si es presenta una temporada com la de l'any passat, sense turisme, haurem de veure com ho gestionem per mantenir la zona de kitesurf», explica.

En paral·lel a l'evolució del turisme i l'obertura de les fronteres per a aquesta temporada d'estiu, des del club volen apostar per promocionar-se localment per eixamplar les bases de l'entitat i créixer des del seu caràcter local. «Intentem promocionar-nos a escala local per captar més socis d'aquí i tenir una estructura més sòlida. Ens agradaria que des de les institucions ens ajudessin a promocionar-nos i millorar la difusió del club», argumenta Ayerbe.

Amb el compte enrere en marxa per arribar a l'estiu del 2021, el Costabrava Extreme Kiteboarding Club espera poder aguantar l'envit aquest estiu i assolir l'objectiu, com a mínim, d'un temporal tan advers. «Veiem aquest estiu amb els mateixos ulls que l'any passat, però volem ser optimistes i creiem que hi haurà més turisme i aguantarem».

Acostumats a lluitar contra el vent i la marea, des de la Rubina, el club espera poder superar aquests temps complicats després de consolidar-se com una referència internacional des de la costa de l'Alt Empordà.