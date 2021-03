Educació s'interessa «in situ» pel terreny de Lliurona que Albanyà reserva per a l'escola

El director dels Serveis Territorials d'Educació a Girona, Martí Fonalleras, i tècnics del Departament han visitat aquesta última setmana Lliurona, per avaluar in situ la ubicació de la futura escola d'obra. A Albanyà, celebren l'interès d'Educació per aquesta petita escola rural. «Ha estat una visita esperada per posar fil i agulla a la construcció de l'escola d'obra de Lliurona, una escola que té una història de més de tres dècades en barracons», exclamen els representants de l'Ampa.

Fa anys que l'escola, els veïns d'aquesta localitat, l'Ajuntament i el Consorci de l'Alta Garrotxa reclamen «un edifici digne» per als infants de Lliurona. Actualment l'escola, amb quinze alumnes matriculats, està ubicada en uns terrenys particulars, en dos mòduls prefabricats. «Aquesta escola rural i de muntanya és energèticament autosuficient, però no està exempta de totes les dificultats afegides pel fet d'estar en barracons des de ja fa més de 30 anys», comenten les famílies dels alumnes. Els representants municipals i d'Educació han estat acompanyats, durant la visita al terreny, pel president del Consorci de l'Alta Garrotxa, Santi Reixach; el gerent, Francesc Canalies, i la tècnica, Sara Sànchez.

Al consorci afirmen que el primer pas està fet: «La recent aprovació definitiva del Pla especial de l'Alta Garrotxa, el 9 de febrer, inclou la possibilitat de construir un edifici per a ús escolar en el terme de Lliurona». Per la seva banda, l'alcalde d'Albanyà, Joan Fabrega, que ha participat en la visita amb els regidors, diu que el fet de disposar d'uns terrenys per ubicar el nou equipament educatiu «ha de desencallar aviat el futur incert de l'escola de Lliurona».