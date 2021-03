La Diputació veu necessari garantir la seguretat de la carretera de Siurana

El diputat de Xarxa Viària de la Diputació de Girona, Jordi Xargay, és taxatiu quan diu que l'ampliació de la carretera GIV-6219, al terme de Siurana d'Empordà, és «necessària per una qüestió de seguretat». Hi afegeix que, pel volum de trànsit que suporta aquesta via diàriament, els 4,5 metres actuals d'amplada no compleixen la normativa de carreteres.

«El pla de carreteres té una sèrie de determinacions tècniques per complir. Els mesuraments que hem fet han servit per constatar que hi passa una mitjana de més de 500 vehicles diaris, dels quals gairebé un 10 per cent són vehicles pesants. Atenent aquestes prescripcions tècniques i la normativa, és necessari que la carretera s'adapti als 6 metres d'asfalt transitables i a mig metre a cada cantó de l'asfalt», remarca Jordi Xargay, que també fa la següent observació: «La Diputació de Girona, com a gestora de la carretera, tenint aquestes dades a la taula, allò que no pot fer és mirar cap a un altre cantó».

El projecte, que ja compta amb l'aprovació inicial de la Diputació de Girona, ha topat amb l'oposició d'un col·lectiu ciutadà, Salvem Siurana, que ha recollit més de mig miler de firmes contra l'ampliació del vial. El diputat de Xarxa Viària afirma que totes les reivindicacions són respectables, però que no entén «per què un projecte de millora ha de suposar un problema».

«Veient que la dada dels 591 vehicles diaris de mitjana ha generat dubtes, s'ha fet un altre mesurament, i, tot i que estem en una situació de mobilitat més reduïda per la pandèmia de coronavirus, hem pogut ratificar a l'alça les dades que ja teníem», ha manifestat Jordi Xargay, per la qual cosa considera important destacar la valoració feta per l'administració: «Estem parlant de seguretat i de bona viabilitat, i amb això no hi podem jugar. També hi ha una demanda del territori històrica. L'Ajuntament de Siurana d'Empordà està d'acord amb el projecte. Nosaltres sempre diem que la Diputació és l'administració que està al costat dels ajuntaments, i és el que estem fent».

La plataforma contrària a les obres ha fet públic, recentment, un manifest en què expressa la seva postura «per a la defensa del territori i la lluita per preservar el petit poble de Siurana d'Empordà de les greus agressions derivades del projecte de la Diputació de Girona d'ampliació, més futura variant, de la GIV-6219». Salvem Siurana considera que «aquest projecte està sobredimensionat i atempta greument contra el territori, el paisatge i la vida dels veïns de Siurana».

Reivindicació amb el suport de personalitats

En el manifest, Salvem Siurana exposa: «L'aturada del projecte d'ampliació de la GIV6219 s'ha fet sense el consens dels veïns afectats. Aquest projecte suposa un greu atac al model de vida del poble de Siurana i un nou atemptat contra el territori. I, als diputats i polítics que decideixen grans inversions, els comminem a reflexionar sobre les conseqüències dels seus vots». Subscriuen el manifest 598 firmes, i entre els signants hi ha Jaume Subirós, Jordi Sargatal, Núria Esponellà, Josep Roca, Daniel Lleixà, Antoni Puigbert i Martí Boada.