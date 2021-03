Creus a Peralada per lamentar la tala d'arbres a la carretera vella

L'emblemàtica carretera vella que uneix Vilabertran i Peralada, la C-252, ha perdut una altra part important de l'arbrat que custodiava els seus vorals. Una empresa especialitzada ha procedit a talar els plataners que hi havia en el tram comprès entre el Mas Molí i el pont del Llobregat, en sentit Peralada. Aquest fet s'afegeix a la tala important que hi va haver fa dos anys, en el voral dret i que va aixecar una forta polèmica per l'impacte paisatgístic que va comportar.

En aquesta ocasió, la tala dels arbres també ha despertat la disconformitat de diverses persones que han col·locat una creu en aquest espai per a lamentar la pèrdua d'un dels passatges arbrats més característics de la plana empordanesa. Els arbres talats, en aquesta ocasió, estaven ubicats en el llindar d'una finca particular, molt a prop de la carretera. Fonts de l'Ajuntament de Peralada han explicat que l'empresa que ha portat a terme aquest treball "diu que té tots els permisos de la Generalitat en regla", tot i que no li "consta" haver-los vist.