Pilar Yglesias: «Cada cop més es veuen els beneficis del moviment i la dansa a l'escola»

Mestra d'educació infantil i ballarina. Nascuda a Castelló d'Empúries, és ballarina i mestra a la Llar d'Infants Passeig de les Oques, que dirigeix des del desembre de 2019. Des dels tallers creatius imparteix dansa als infants de 2 i 3 anys. Ho explica al llibre Movimiento y lenguajes transversales para aprendizajes saludables.

El llibre Movimiento y lenguajes transversales para aprendizajes saludables coordinat per Dolors Cañabate i Jordi Colomer compta amb la col·laboració de la castellonina Pilar Yglesias (1974), mestra d'educació infantil i ballarina.

En què consisteix la seva col·laboració en aquest llibre?

Al llibre apareixen diferents articles vinculats a l'escola i el moviment. Jo explico la meva experiència en llar d'infants amb nens de 0 a 3 anys que és una etapa desconeguda, en molts aspectes. Dono a conèixer els tallers creatius que fem a l'escola on barregem diferents àrees d'aprenentatge. L'eix que enllaça aquests tallers és la dansa, però permeten treballar una psicomotricitat lliure. Això permet als infants d'aquesta edat que tinguin el temps i l'espai suficient per experimentar amb el seu cos i el posin a prova.

Aquests tallers parteixen de la seva experiència?

Són fruit de l'experiència i de la reflexió. Jo faig la psicomotricitat a l'escola, on treballo des de fa molts anys. També ballo des que tinc cinc anys i vaig decidir ensenyar psicomotricitat de la millor manera que sé, ballant a través d'uns tallers innovadors que permetessin investigar en el moviment.

Què tenen d'especial?

Partim de la improvisació. El Col·lectiu El Paller, on ballo, ha creat un mètode propi de dansa contemporània i de nou moviment i tot el que jo faig aquí té empremta d'això, al cent per cent. No només utilitzo la dansa, sinó que incorporo altres disciplines com la plàstica, la narració de contes o el joc, perquè els nens són molt globals. Jo, com a educadora, el que faig és llegir els cossos i quines emocions en surten o s'amaguen, acompanyant els nens perquè des de petits s'acostumin a expressar el que senten d'una forma lliure.

El llibre s'adreça a professionals?

Es tracta de donar a conèixer aquestes experiències perquè les puguin aplicar altres professionals. La dansa és desconeguda a totes les edats, tot i que aquests darrers anys es comencen a veure més experiències a escoles i instituts que consisteixen a veure com el moviment pot ajudar en els aprenentatges. S'estan descobrint els beneficis que porta la dansa i el moviment als centres escolars.

Els tallers són específics per a nens d'aquesta edat?

Com diu l'article que he publicat, van dirigits a nens i nenes de 2 a 3 anys, però es podrien aplicar quasi fins a finals de primària. Els vaig crear perquè volia un espai de reflexió i d'innovació sobre el moviment, la dansa aplicada a aquestes edats. Han evolucionat a mesura que s'han anat fent i jo he après a mesura que he vist les reaccions dels nens. Amb la Covid s'han suspès, però esperem reactivar-los al més aviat possible.