El PP Figueres assenyala que "és una falta de respecte" no fer el tancament de l'estadi Albert Gurt

El president del Partit Popular de Figueres, Daniel Ruiz, assenyala que la decisió de l'Ajuntament de Figueres pel que fa a la reassignació dels fons destinats al tancament de les instal·lacions de l'estadi municipal Albert Gurt "és una falta de respecte als esportistes figuerencs".

Ruiz recorda que va ser el Partit Popular que "a través d'una al·legació als pressupostos del 2019 va aconseguir que s'inclogués aquesta partida de 125.000?€ pel tancament de les instal·lacions" i que aquesta "era una reclamació de les entitats usuàries des de feia molt de temps, però el govern ha decidit donar-los l'esquena reassignant aquests diners". De la mateixa manera que es va aconseguir les millores dels accessos de la zona, des del Partit Popular es vol aconseguir el tancament de les instal·lacions, per procurar que els esportistes figuerencs tinguin un espai "adequat i segur per dur a terme les seves activitats". "Aquesta és una mostra més de l'abandonament de l'esport per part del quadripartit, ja que aquest govern no creu en l'esport figuerenc" afegeix Ruiz.

El president local exposa la seva preocupació per les entrades constants que es produeixen per part "d'incívics en les instal·lacions sense cap reacció per part de les autoritats" i assegura que "és un símptoma més de la situació de decadència en la qual es troba la ciutat". Ruiz afirma que "aquestes instal·lacions esportives són de cabdal importància per Figueres i si no es realitza el tancament els incívics se les faran seves".