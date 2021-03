Baixen els ingressats per Covid a l'Hospital de Figueres i no es registra cap mort en una setmana

L'Hospital de Figueres registra un descens de pacients ingressats per Covid-19, que ara són 15, dotze menys que els registrats en el balanç de fa una setmana, segons les dades de la Fundació Salut Empordà (FSE).

Respecte a les defuncions per coronavirus, aquesta setmana no s'ha registrat cap. Pel que fa als professionals sanitaris de la FSE que estan de baixa afectats pel coronavirus, actualment hi ha dos.

Des de l'1 de juliol els centres de la Fundació Salut Empordà han registrat 961 casos positius de coronavirus. S'han donat 794 altes hospitalàries i s'han produït 103 defuncions.