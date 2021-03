Roses convoca 7 places de policia local per a la temporada turística

L'Ajuntament de Roses obre la convocatòria del procés selectiu per a la contractació de 7 places d'agent interí de la Policia Local per a la temporada turística 2021 i per a la creació d'una borsa de reposició d'agents, mitjançant el procediment de concurs oposició lliure. Ja es pot realitzar la sol·licitud de presentació i el termini finalitzarà el proper 17 de març.

Les set places d'agent interí tindran una durada de 6 mesos. Aquesta contractació respon a la voluntat del consistori per dotar la plantilla de la Policia Local del personal necessari per fer front als serveis específics que Roses, com a destinació turística, precisa al llarg dels mesos de temporada.

Trobareu tota la informació al web principal de l'Ajuntament de Roses.