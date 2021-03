«El futur és Infinit», el lema del Dia de la Dona a l'Escala

L'Escala ha celebrat aquest diumenge, 7 de març, un acte commemoratiu dedicat al Dia de la Dona Treballadora, i s'ha inaugurat el mural amb el lema «El futur és infinit», dissenyat i pintat per estudiants de batxillerat artístic i ESO de l'Institut El Pedró de l'Escala. L'acte ha reunit representants de l'Associació Temps de Dones, estudiants autores del mural i també representants de l'Ajuntament de l'Escala, i s'ha fet lectura del manifest del 8 de Març del 2021.

El mural es troba en una de les parets de l'Escola Empúries i simbolitza que "les dones no han de tenir obstacles per aconseguir el que volen", com ha dit la segona tinent d'alcalde, Marta Rodeja. L'obra il·lustra un seguit de retrats femenins que comparteixen un fil blau que recorre tot el mural. Aquest fil representa el llarg recorregut de diverses generacions de dones i la voluntat i fortalesa que han tingut perquè res els condicioni.

Segons, el mural serveix per commemorar una jornada del Dia de la Dona atípica a causa de la pandèmia i, alhora, com a element permanent de la celebració, en què, com hi afegeix, cal evitar l'aglomeració de molta gent durant el 8M.

