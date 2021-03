L'Armentera, Sant Pere Pescador i Viladamat impulsen transport adaptat per la gent gran amb la Fundació 'la Caixa'

CaixaBank, a través d'una aportació econòmica de la Fundació 'la Caixa', ha mostrat el seu suport al projecte de transport adaptat per a la gent gran dels ajuntaments empordanesos de l'Armentera, Sant Pere Pescador, Albons, Bellcaire d'Empordà i Viladamat. Gràcies a la col·laboració, els ajuntaments podran oferir el servei de transport a la gent gran dels seus municipis perquè puguin anar a les visites mèdiques que tinguin concertades en centres de salut públics. Els consistoris han rebut una col·laboració de 6.000 euros.

Gràcies a la seva capil·laritat territorial, la xarxa d'oficines de CaixaBank pot fer costat a la Fundació "la Caixa" en la seva labor social, detectant necessitats d'entitats socials i ens locals com les dels ajuntaments empordanesos canalitzant una part del pressupost de la Fundació. El 2020, el 89% de les oficines del banc van donar suport a algun projecte social i van fer possible que milers de petites i mitjanes entitats socials solidàries poguessin accedir a ajudes econòmiques per tirar endavant els seus programes.

Jaume Masana, director territorial Catalunya de CaixaBank, ha destacat "el compromís de CaixBank amb les persones grans" a tot el territori.

Per la seva banda, els alcaldes dels consistoris empordanesos han agraït a CaixaBank la seva implicació, i han assegurat que aquesta col·laboració els permetrà continuar amb la el servei de transport fins i tot en moments complicats com l'actual.



L'Acció Social, un dels pilars del Pla de RSC de CaixaBank

Fruit de la col·laboració entre la Fundació "la Caixa" i CaixaBank, el 2020, es va donar suport a més de 8.500 projectes de prop de 7.000 entitats socials de tot el país. Es tracta, majoritàriament, de projectes que aporten solucions en l'àmbit de la malaltia, la discapacitat, l'exclusió social, la pobresa infantil, els grans i l'envelliment. Des de l'inici de la crisi de la Covid-19, Fundació "la Caixa" ha col·laborat, a través de CaixaBank, amb 1.700 projectes relacionades amb el proveïment d'aliments, material sanitari i emergències per donar resposta a les persones vulnerables més afectades per la pandèmia.

CaixaBank manté un compromís amb la inclusió financera i és l'única entitat present en el 100% de les poblacions de més de 10.000 habitants i en el 94% de les de més de 5.000. És també l'única entitat que ofereix microcrèdits a persones sense garanties ni avals, a través de MicroBank, per ajudar-los a impulsar els seus projectes personals i professionals. A més de la seva contribució als projectes socials d'àmbit local, l'entitat dona suport, a través de la seva Acció Social, al programa de voluntariat corporatiu, amb més de 12.000 integrants, 4.600 dels quals han participat activament en més de 4.200 activitats durant 2020. Gràcies a ells, s'ha contribuït a ajudar a més de 133.000 persones vulnerables arreu de l'Estat en àmbits com l'educació financera, la inserció laboral, salut i pobresa infantil, entre d'altres.