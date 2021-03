Figueres reclama una planificació global de l'energia eòlica a l'Alt Empordà

L'Ajuntament de Figueres ha informat desfavorablement de l'avantprojecte de parc eòlic a la Serra de Bosquerós, als termes d'Agullana i Capmany, i del dels Querols, als termes municipals de la Jonquera i Agullana

L'element més crític d'aquests parcs seria la construcció d'un línia aèria d'evacuació d'energia fins a l'estació de Figueres, de 17 quilòmetres de llargada amb 58 torres d'entre 20 i 25 metres d'alçada en paral·lel a la línia de l'AVE. La nova línia tindria un impacte paisatgístic i alhora un impacte visual molt notable. A més a més, l'informe conclou que seria un punt de risc per a les aus. Per altra banda, tindria un impacte urbà, ja que aquesta línia arribaria fins a l'estació de distribució de Figueres, situada al carrer Ponent, i, per tant, se situaria molt a prop d'habitatges.

Et pot interessar Projecten un parc eòlic marí flotant a la zona del golf de Roses.

Des del consistori figuerenc es considera imprescindible per poder abordar els efectes d'aquest avantprojecte , la redacció d'un pla d'aprofitament de les energies renovables, eòlica i solar, del conjunt de tota la comarca de l'Alt Empordà, i establir, d'aquesta manera, de forma consensuada amb el territori, el número i la ubicació dels diferents parcs eòlics i solars així com el calendari d'execució.

L'avantprojecte no incorpora l'avaluació ambiental necessari d'un projecte d'aquesta embargadura i requeriria el soterrament de tota la línia d'alta tensió per tal de minimitzar els efectes sobre el medi i el paisatge.

Per altra banda, s'informa desfavorablement de la connexió a la subestació de distribució de Figueres que proposa l'avantprojecte, per resultar incompatible amb el desenvolupament dels sectors urbans i urbanitzables a la zona oest del municipi de Figueres, alhora que podria resultar incompatible amb les determinacions normatives del Pa Territorial parcial de les comarques de Girona respecta a la preservació del paisatge.

L'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, explica que "és imprescindible elaborar i teixir una estratègia a nivell de comarca, amb consens dels municipis, amb una línia clara a seguir, per tal que aquestes energies siguin una oportunitat però que alhora respectin el medi ambient i no hi hagi impacte visual".